TEI-TF6000 Turbofan Motoru'nda kullanılacak olan fan iç mahfaza sistemi, kompozit malzeme kullanımı sayesinde hafif bir motor tasarımına imkân tanıyor. Kompozit malzemenin sağladığı yüksek mukavemet avantajı ile TEI, milli turbofan motorunda rekabetçi bir çözüm sunacak.

İstanbul'da düzenlenen teslim töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, üretilen parçanın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret ederek, imalatında kullanılan kompozit malzemenin epoksi gibi ana girdilerinin de yerli olduğuna vurgu yaptı. Akşit, "TEI olarak projelerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. İhtiyacımız olan bazı parçaları üniversite-sanayi iş birliğine güzel bir örnek olarak bu yöntem ile tedarik edebiliyoruz. Bu sayede merkezler de faaliyetlerine devam ediyorlar. Sonraki iş birliklerimizden biri de havacılık motorlarında kullanılan ön yatak çerçevesi kanatçıklarının (Front Bearing Structure Blade) kompozit malzemeden üretimi olabilir. Projeyi bir seneden daha kısa bir sürede başarıyla tamamlayan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende söz alan Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız ise, "Sabancı Üniversitesi olarak üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Özellikle sanayi alanında öncü bir iş modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimizde birçok firma ile önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eklemeli imalat konusunda ise TEI ile uzun süredir çalışıyoruz. Bu çerçevede son olarak kompozit malzemelerin havacılık sanayinde de kullanılmasını sağlayan bir projeyi daha hayata geçirdik. Bu çalışma ile Türkiye'nin dünyada havacılık sektöründe söz sahibi olmasına katkı sağladığımız için gururluyuz. Bu projenin yanı sıra TEI ile iş birliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Turbofan motorlarda kompozit malzemeden fan iç mahfaza sistemi geliştirme projesi, SAHA EXPO 2022'de TEI ile Sabancı Üniversitesi arasında imzalanmıştı. Projede, Türkiye'de bir turbofan motorunda ilk kez kullanılacak kompozit fan iç mahfaza sisteminin tasarımı, geliştirmesi ve imalatı başarıyla tamamlandı.