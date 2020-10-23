23 Ekim 2020 Cuma 17:02 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:11

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET, GÖKBEY, ATAK-2 ve Milli Muharip Uçak projelerinde belirlenen takvimde hızla yol alıyor.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına kadar kiminin ilk uçuşunu yapması kiminin hangardan çıkması hedefleniyor. Onlar göklerdeki istikbale sahip çıkacak, Mehmetçiğin gücüne güç katacak.

HÜRJET

Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, HÜRJET gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.

HÜRJET'in diğer özellikleri

- 9,8 metre kanat açıklığı

- 2 bin 271 kilogram maksimum yük

- 1,4 mach maksimum hız

- 45 bin ft irtifa

GÖKBEY

GÖKBEY de yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri. 2018'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, 2021 yılında ise ilk teslimatı yapılacak.

Yer ve hava testleri başarıyla devam eden GÖKBEY'in de 2023'te gökyüzünde olması hedefleniyor.

Çok yönlü nitelikleri ile öne çıkan helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak.

GÖKBEY, zorlu iklim ve coğrafi şartlarda yüksek irtifada uçabilecek. 300 kilometre hızla seyredebilecek GÖKBEY'in 12 yolcu kapasitesi bulunuyor.

GÖKBEY'in diğer özellikleri

- 15,87 metre uzunluk

- 740 kilometre menzil

- 3,8+ saat havada kalış

- Yüksek sıcaklık ve irtifa performansı

- Çoklu görev kabiliyeti

- Geniş kabin hacmi

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Milli savaş uçağı da havacılıktaki en önemli eserlerden olacak. Geliştirme aşamasındaki Milli Muharip Uçak, 2023 yılına gelindiğinde hangardan çıkacak.

Prototipiyle kendisini gösterecek, 2030'dan sonra ise aktif olarak kullanılacak. 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunlukta olması planlanan yerli savaş uçağı, 2 bin 200 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yapay zeka ile donatılacak uçak, hassas vuruş ve düşük gözlenebilirlik özelliklerini taşıyacak.

Milli Muharip Uçak'ın diğer özellikleri

- 6 metre yükseklik

- 55 bin ft maksimum irtifa

- 27 bin 216 kilogram kalkış ağırlığı

- Muharebe hasar tespiti

- Düşük gözlenebilirlik ve kızılötesi hız

ATAK-2

ATAK-2 de gökyüzünün bir başka yıldızı olacak. Yüksek teknolojiyi milli hedeflerler ile buluşturacak Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nin mühendislik çalışmaları hızla devam ediyor. ATAK-2, 2023'te ilk test uçuşunu gerçekleştirecek.

10 ton sınıfında yer alan helikopter, 1200 kilogramdan fazla faydalı yük kapasitesine sahip. Füze kabiliyeti ve balistik korumasıyla da dikkat çekiyor.

ATAK-2'nin diğer özellikleri

- 30 mm'lik top

- 2,75 inç güdümlü ve güdümsüz roket

- Anti tank füzesi

- Hava füzesi

- Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri

- 12,7 mm mühimmata karşı balistik koruma ve dayanıklı zırhlı kokpit

- Havadan havaya füze sistemleri

Savunmada yüzde 70'i aşan yerlilik oranı, yeni safhaların ardından daha da artacak. Milli hedeflere, yerli kaynaklar ve yüksek teknoloji ile ilerlenecek.