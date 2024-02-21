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Savunma

Milli Muharip Uçağımız KAAN ''Gök Vatan''la buluştu... 8 bin feet'te 15 dakika havada kaldı

Milli muharip uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 8 bin feet'te yaklaşık 15 dakika havada kalan KAAN'ın ilk uçuşuna dair görüntüleri paylaştı. Görgün, 'Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız' dedi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Milli Muharip Uçağımız KAAN ''Gök Vatan''la buluştu... 8 bin feet'te 15 dakika havada kaldı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

"DÜNYADA SAYILI ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİLERİ DE KAAN ÜZERİNDEN ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

KAAN'ın "Gök Vatan"la buluştuğunu dile getiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun... Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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