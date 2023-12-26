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Savunma

Milli muharip uçağımız KAAN'da heyecanlandıran gelişme! Geri sayım başladı

Milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak.

AA26 Aralık 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Milli muharip uçağımız KAAN'da heyecanlandıran gelişme! Geri sayım başladı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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