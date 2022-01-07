AA 7 Ocak 2022 Cuma 07:43 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 07:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Programında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tanıtım videosu gösterimi de yapıldı.

Milli Muharip Uçak böyle olacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2029'DA GÖKLERDEKİ YERİNİ ALACAK

Törende Milli Muharip Uçak'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz, Mühendislik Merkezi Milli Muharip Uçak projemizin inşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemler ile donatılan bu merkezde yürütecekler. Milli Muharip Uçağımızı, inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. İlk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip Uçağımız test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından hava kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Bu uçağa geliştirirken onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelerini yerli ve milli olarak üretmemizi sağlayacak hazırlıkları da ihmal etmiyoruz. Havacılık sektörü için çok önemli olan kompozit malzemelerin imalatının yapılacağı yaklaşık bin kişinin görev alacağı kompozit imalat tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz.

BAKAN AKAR: MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ'NİN HAYATA GEÇMESİNDE BİZLERİ DAHA AZİMLİ VE KARARLI HALE GETİRMİŞTİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ise yaptığı konuşmada, savunma, havacılık ve uzay alanında önemli katkılar sağlayacak yeni tesislerin açılışından duyduğu heyecan ve gururu dile getirdi.

Savunma sanayisinde tüm dünyanın dikkatini çeken bir seviyeye ulaşılmasına rağmen daha katedilmesi gereken mesafeler bulunduğunun bilincinde olduklarını belirten Akar, "Bu bağlamda, savunma teknolojilerinin bir üst aşamasını ifade eden 5. nesil muharip uçakların yerli ve milli imkanlarla üretilmesi bizler için hayati öneme haizdir. Özellikle bazı ülkelerin acil ihtiyacımız olan silah sistemlerini çeşitli bahanelerle ülkemize satmaktan imtina etmesi, Milli Muharip Uçak Projesi'nin hayata geçmesinde bizleri daha azimli ve kararlı hale getirmiştir. Milli Muharip Uçak Projesi, ülkemiz için bir platform veya silah sistemi geliştirmenin çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin sahip olunan insan kaynağını, teknoloji birikimini, proje yönetim sistematiğini ve ekonomik gücü göstermesi bakımından da son derece önemli olduğunu dile getiren Akar, "Kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve üniversitelerimizle güçlü bir ekosistem oluşturan Türk savunma sanayisi bugüne kadar önüne çıkarılan engelleri zatıalilerinin liderliği, destek ve teşvikleriyle nasıl ki birer birer aştıysa, yüksek bir motivasyonla başlattığımız bu projeyi de başarıyla tamamlayacaktır." dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ÖZELLİKLERİ

Ana Sözleşme, SSM ile 05 Ağustos 2016 tarihi ile imzalandı. Ana Yüklenici TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, Anlaşma Tutanağı 10 Mayıs 2017'de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki İşbirliği Anlaşması 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkânlardan yararlanma yönünde azami gayret göstermektedir.

MMU'da Hv.K.K.lığı harekât isterlerini karşılayabilmek amacıyla belirlenen çift motorlu MMU konfigürasyonunda kullanılması hedeflenen özgün Motor Geliştirme Projesi yürütülmektedir. Özgün Motor Geliştirme Projesi tamamlanıncaya kadar MMU'da hazır motor kullanılarak hava aracı geliştirme faaliyetleri sürdürülecektir.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.