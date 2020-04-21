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Savunma

Milli Muharip Uçak, F-16 motoruyla denenecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (TFX) ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağını açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 23:31 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:31
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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, C4Defence'in Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Kotil, Milli Muharip Uçak (TFX) Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Temel Kotil, MMU'nun ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağı bilgisini verdi. Hangardan çıkış tarihi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 2023 yılının geçerliliğini koruduğunu belirten Kotil, ilk uçuşun 2025 için planlandığını duyurdu.

Dünya genelinde etkisini hissettiren COVID-19'un süreçte olumsuz bir etkisi olmayacağı ve 2020 yılı için belirlenen çalışma saati hedeflerine katiyetle uyulacağı da sözler arasında yer aldı.

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