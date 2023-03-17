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Savunma

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olacak

ABD'nin ürettiği F-16 savaş uçaklarına rakip olacak Milli Muharip Uçak hangardan çıktı. Sayal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, 'Milli Muharip Uçak'ın Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.' dedi.

IHA17 Mart 2023 Cuma 21:42 - Güncelleme:
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olacak
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında" dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK HANGARDAN ÇIKTI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadelerine yer verdi.

BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ TEKNOLOJİSİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

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