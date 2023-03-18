Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

MMU'DAN SONRA HÜRJET DE PİSTE ÇIKTI

Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."

"ANKA 3 DE İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRECEK"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'de sosyal medya hesabında MMU ve HÜRJET'in yanı sıra ANKA 3 hakkında paylaşımda bulundu.



Çıkarılan ürünleri Çanakkale şehitlerine armağan ettiğini dile getiren Kotil, "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." dedi.