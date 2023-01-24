Milli Muharip Uçak için avantaj sağlayacak! HAVELSAN, ''Malazgirt''i devreye aldı

Savunma sanayisi ürünlerinin ve muharebe ortamının dijitalleştirilmesi ve bunlarla taktik çalışmalar yapılabilmesi için Malazgirt ismi verilen "ciddi oyun altyapısı" oluşturuluyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geleneksel simülasyon teknolojilerinin bugünün koşullarında detaylı ve yüksek görüntü kalitesi ihtiyaçlarını karşılayamaması, oyun teknolojilerinin simülasyon alanında kullanılmasına yönelik arayışları beraberinde getirdi.

HAVELSAN da 2020 yılında oyun teknolojilerini simülasyon ve ciddi oyunlar alanlarında kullanabilmek, gelişen teknolojiyi yakalamak amacıyla öz kaynaklarıyla AR-GE projesine başladı.

Şirket, oyun teknolojilerini ürünlerinde kullanabilmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik çatışma simülatörü, paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi. HAVELSAN, bu çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlardan sonra bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'ni uygulamaya aldı.

Malazgirt, simülasyon alanında olduğu kadar son kullanıcıya da hitap eden çıktılar üretebilecek bir yapıya sahip bulunuyor. Yakın vadede HAVELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını gidermeye odaklanan proje, ileri safhalarda çeşitli şekillerde son kullanıcılara da hitap edecek. Bu projenin sahip olduğu avantajları ve güçlü yapısını uzun vadede çeşitli seviyelerde açık kaynak olarak tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında yer alıyor.

HAVELSAN'ın geçmiş projelerden gelen deneyim ve içerik kütüphaneleri Malazgirt'e aktarılırken şirketin içerik kütüphanesinde bulunmayan ürünler, kısa ve uzun vadede eklenecek ve içerik envanteri çeşitlendirilecek. Oyun teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri de yeni içeriklerin çok hızlı şekilde sisteme dahil edilebilmesi olacak. Bu sayede henüz planlama aşamasında olan birçok ürünle ilgili stratejik çalışmalar ve planlama faaliyetleri bu altyapı sayesinde gerçekleştirilebilecek.

Dünyada benzer yapıda kullanılan ciddi oyun altyapıları örnekleri ortaya çıkmaya başladı. HAVELSAN'ın sahip olduğu simülator deneyimi sayesinde Malazgirt, ciddi oyun alanı dışında doğrudan mevcut simülasyon sistemleriyle entegre çalışabilecek.

- ÖNCELİK SAVUNMA, SİVİL VERSİYONU DA OLACAK



HAVELSAN Artırılmış-Sanal Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar Takım Lideri Güvenç Şahin, AA muhabirine, şirketin, teknoloji geliştikçe oyun teknolojilerini kullanımının yaygınlaşacağı öngörüsüyle bu alanda çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

HAVELSAN'ın paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve sanal gerçeklik çatışma simülatörlerinin oyun teknolojisi altyapısını kullandığını belirten Şahin, zamanla şirket ihtiyaçları için oyun teknolojilerinden nasıl yararlanılması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım oluştuğunu bildirdi. Şahin, Malazgirt projesinin de bu alandaki sorunları çözmek, oyun teknolojileriyle simülasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Malazgirt'in en büyük avantajının çok esnek yapısı ve yüksek görsel kalitesi olduğunu vurgulayan Şahin, yeni içeriklerin eklenmesi, farklı platformların desteklenmesi ve geçmiş tecrübelerinin aktarılabilmesinin altyapının artıları olduğunu anlattı.

Şahin, Malazgirt için IDEF 2023'te bir tanıtım planlandığına işaret ederek, altyapının sonrasında gelişimini sürekli devam ettireceğini, açık kaynakla geliştirmenin de söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Malazgirt'in askeri projeler için kapalı, sivil kullanımlar için açık versiyonu olacağını vurgulayan Şahin, askeri projelerdeki hiçbir içeriğin açık projelerde kullanılmadığını kaydetti.

Güvenç Şahin, Malazgirt'in son kullanıcıya açık unsurlarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Henüz net olmamakla birlikte projenin belirli seviyelerde son kullanıcılara açık olması mümkün olabilir. Üniversitelerle ortak geliştirmeler ya da çeşitli oynanış kısımlarının halka açılması da mümkün. Asıl amacımız Türk savunma sanayisinin kullanması ve belli seviyede dünyaya da bu işi kullandırabilmek. En temelde kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek. HAVELSAN'ın görsel yazılımlarla ilgili çok büyük ihtiyaçları oluyor ve bu alanda aktif birçok projemiz var. Temelde bu ihtiyaçları karşılayabilmek asıl hedefimiz ama bununla birlikte sektöre ve topluluklara da projeyle ilgili bazı kısımları açmak istiyoruz. Ortak çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Türk oyun geliştirme camiası da gittikçe büyüyor. Onlarla ortak bir şeyler üretmek, sinerji yakalayabilmek en büyük hedeflerimizden."

- YENİ ÜRÜNLER İÇİN TEST ORTAMI



Şahin, halen HAVELSAN'ın farklı projeler için bu altyapıyı kullandıklarını, Malazgirt ile tek bir altyapıyla hepsini kapsamayı amaçladıklarını, özellikle kara platformlarının bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamanın önemli olduğunu anlattı.

Türk savunma sanayisinin son dönemde çok büyük bir hızla ivmelendiğine işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni birçok platform sistemleri geliyor. İHA'lar, SİHA'lar, insansız kara araçları, Milli Muharip Uçak gibi birçok yeni proje var. Oyunlaştırma ve oyun teknolojilerinin en büyük avantajlarından biri, bu tür henüz geliştirme aşamasında olan projelerin simülasyonlarını geliştirip gerçek saha koşullarında denemeler, uygulamalar yapabilmek. Buna göre teknolojiler de şekillenebiliyor. Planladığımız bazı özelliklerin gerçek arazi koşullarında çalışmadığı görülürse değişikliklerle tekrar testler yapılabiliyor. Oyun teknolojilerinin bu tür büyük avantajları var. Bunların yanı sıra dijital ikiz ve özellikle komuta kontrol gibi sistemlerle komutanların veya karar vericilerin gerçek arazi örnekleri üzerinde çalışabilmesine olanak veren güzel bir sistem. Özellikle karar vericilere büyük bir destek sunacağını söyleyebilirim."