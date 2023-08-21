Milli Muharip Uçak KAAN için heyecanlandıran açıklama

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama, TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, Malezya ve Endonezya dahil yurt dışında açtığı ofisler ve personel yapısını anlatan geniş bir haber yayımladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bernama ajansıyla yaptığı röportajda, halihazırda en büyük 60 savunma şirketi arasında yer alan şirketin, sıralamanın ilk 10'unda yer alma hedefinin gerçekleşeceğine ilişkin güvenini dile getirdi.

Şirketin son teknoloji savunma ürünleri üretmedeki becerisinin kanıtı olarak milli savaş uçağı KAAN'ı örnek gösteren Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirmek için gerekli teknolojiye, mühendislik altyapısına ve üretim kabiliyetine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Kotil, KAAN gibi bir savaş uçağını üretmek için büyük bir şirket olunması gerektiğinin altını çizdi.

"KAAN'ın neredeyse uçmaya hazır olması aerodinamik testler, mekanik testler ve üretim, hidrolik sistem, vuruş sistemi gibi şeyleri bir araya getirdiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Kotil, KAAN'ın şirketin en büyük projesi olduğunu kaydetti.

MALEZYA'DAN DAHA FAZLA MÜHENDİS İSTİHDAM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Kotil, Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan ve nisan ayındaki ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan HÜRJET deneyiminden çok şey öğrendiklerine değindi.

HÜRJET'te elde ettikleri başarının, KAAN için de geçerli olmasını umduğunu dile getiren Kotil, KAAN'ın 2023'ün sonuna kadar gökyüzünde yerini almasını beklediğini ifade etti.

Kotil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen ilk milli hava aracı HÜRKUŞ'un ise şirketin en çok satan ürünlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

TUSAŞ'ın Malezya'nın Cyberjaya şehrindeki tesisinde HÜRJET ve HÜRKUŞ için uçuş kontrol bilgisayarları tasarlayarak üretildiğini aktaran Kotil, şirketin Malezya'dan daha fazla mühendis istihdam etmeyi planladığını kaydetti.

- ATAK HELİKOPTERLERİ NİJERYA VE FİLİPİNLER'E İHRAÇ EDİLİYOR



TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu ise ATAK helikopterlerinin, TSK tarafından kullanıldığını ve Filipinler ile Nijerya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Filipinler ve Nijerya'nın altışar adet ATAK helikopteri sipariş ettiğini, Filipinler'e teslimatın 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanacağını ifade eden Demiroğlu, "Her şey yolunda gidiyor, çok memnunlar. 6 ünite daha sipariş etmeyi düşündükleri bilgisini aldık." dedi.

Demiroğlu, Nijerya'ya da teslimat hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, gelecek birkaç ay içinde 6 üniteden 2'sinin teslimatının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Özellikle terörizmin en büyük tehditlerden biri olduğu ülkelerden daha fazla gözetleme keşif uçağı siparişi beklediğini kaydeden Demiroğlu, ATAK helikopterlerinin TSK tarafından kullanılıyor olması ve başka ülkelere ihraç edilmesinin cazibe yarattığına işaret etti.