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Savunma

Milli muharip uçak KAAN için heyecanlandıran açıklama: TSK filosuna katılacağı tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ilk tes uçuşunu gerçekleştiren 5. nesil milli muharip uçak KAAN için müjdeli bir haberi duyurdu. Savunma sanayinde başarılı projelere imza attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın 2028 yılında TSK filosuna katılacağını açıkladı.

6 Mart 2024 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Milli muharip uçak KAAN için heyecanlandıran açıklama: TSK filosuna katılacağı tarih belli oldu!
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçimler kapsamında Elazığ'daki mitinginde KAAN ile ilgili müjdeyi paylaştı.

    KAAN 2028'DE ENVANTERDE!

    Türkiye Yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide, savunma sanayinde, istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta KAAN gökyüzü ile buluştu mu? Yaparsa, AK Parti yapar. KAAN uçuyor, gök ile buluştu. Nerede bu CHP ve diğerleri? 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE KAAN İLE DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

    Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

    KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

    Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

    KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

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