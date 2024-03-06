Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçimler kapsamında Elazığ'daki mitinginde KAAN ile ilgili müjdeyi paylaştı.

KAAN 2028'DE ENVANTERDE!

Türkiye Yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide, savunma sanayinde, istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta KAAN gökyüzü ile buluştu mu? Yaparsa, AK Parti yapar. KAAN uçuyor, gök ile buluştu. Nerede bu CHP ve diğerleri? 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KAAN İLE DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Teröristan hayallerini yırtıp attık