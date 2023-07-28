Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK canlı yayınında Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuyla ilgili kesin tarihi paylaştı. Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'ın 27 Aralık'ta göklerde olacağını açıkladı.

"1500 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR"

"Her şeyi olması gereken kalitede yapıldı" diyen Kotil sözlerini şöyle devam ettirdi: Aslında mayısta da uçurabilirdik. Eksiğimiz uçuş bilgisayarının, fırlatma koltuğunun, iniş takımlarının hazır olmamasıydı. Hürjet 12 uçuşunu tamamladı. Hürjet'i 2025 teslim edeceğiz. Kendimize güvenmemiz, yetişen gençlerden kaynaklanıyor. Bin 500 mühendis Milli Muharip'e çalışıyor.

UÇUŞ TARİHİ NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?

Uçakları blok blok yaparız. 2025'teki uçağı da yapıyoruz. Niye erken uçuyor. Mühendislerin kalitesi yüksek. Şimdiye kadar tüm öğrendiklerimizi bunun üzerine koyduk. Havada uçup uçağın bize bilgi vermesini istiyoruz. 2016'da 60 mühendisi vardı bu projenin. Şimdi 1500 mühendis ve 1500 teknik ekipten kişi var. Uyumayıp çalıştılar. Düşündüğümüzden hızlı gitti. Türkiye'nin savunma sanayisinde zamanları kısılması lazım. Bir uçağın en önemli kısmı hayatta kalabilmesi. 5. neslin hayatta kalma yeteneği oldukça yüksek. Şuan 2 tane daha Milli Muharip yapıyoruz. Geometri biraz daha değişiyor. Biz her yaptığımız uçaktan bir şeyler öğreniyoruz. 2028'de hava kuvvetlerine uçakları teslim etmemiz gerekiyor.

TESLİMATIN TARİHİ ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

Aralık ayından bir gün seçtik. Kurtuluşun başladığı günler. O günlere denk geliyor. Şimdi de Türkiye'yi kurtaran güç ayağa kaldıracak. İlk uçuş Akıncılar'da olacak. Hava Kuvvetleri bize oraya kullandırıyor.

TÜRK MOTORUYLA UÇACAK

F-16'ın F-110 motorunu kullanıyoruz. 5 tane stoğumuz var. 5 tane daha gelecek. Önümüzdeki günlerde motorlar Türkiye'de yapılacak. Milli Muharip imalat takviminde Türk motoruyla uçacak 2028'de. Malzemeleri aldık, yapıyoruz. Çalışmaları başladı. 2028'de motor, uçağı havaya kaldıracak ama 2028'de Milli Savunma'ya teslim edilmeyecek. Bu motorların gelişmesi için artı 5 yıla ihtiyaç olacak.

HANGİ FÜZE SİSTEMLERİ KULLANILACAK?

Kaan, ROKETSAN ne üretiyorsa kullanabilir. ROKETSAN'la da yakın çalışıyor. Türkiye ne yapıyorsa entegre edilebiliyor.

F-35 VE KAAN KARŞILAŞTIRMASI

ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22'si ve F-35'i var. F-35 dikine kalkabiliyor ve havadan karaya çalışan bir uçak. KAAN'ın F-35, J-20 ve SU-57 ile de bir ilgisi yok. Kendine has bir uçak. Radar bu uçakları görmüyor. Bir an önce bunu havaya kaldırmak istiyoruz. HÜRJET bunu iyi gösterdi. KAAN da bize iyi şeyler gösterecek. Uçağımız 10 numara olacak. Bundan daha iyi insan yetiştirdik. Yurt dışına uzman gönderin diye nasıl yalvardığımı hatırlıyorum. Şimdi TUSAŞ'ta 6 bin mühendis var.

AYDA 2 TANE ÜRETİLECEK



Üretim yaptığımız hangarda 2 uçak aynı anda yapılabiliyor. TUSAŞ olarak planımız ayda 2 tane teslim etmek. Bunu ATAK'da yaptık. ANKA'da 5 tane yapıyoruz. Gökbey'de de başladık.