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Savunma

Milli Muharip Uçak ve Kızılelma'nın ''keskin gözlerinden'' kaçış yok! Sayılı ülkelerden biri olacağız

Milli hava araçlarının 'keskin gözlerinden' kaçış yok. Milli Muharip Uçak (MMU) ve Kızılelma için TOYGUN geliyor. ASELSAN, TOYGUN ile 5. nesil savaş uçakları ve yeni nesil insansız muharip sistemlerinde düşük radar kesit alanı için gerekli bütünleşik elektro-optik sitemlerini geliştiren sayılı firmalardan biri olacak.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Milli Muharip Uçak ve Kızılelma'nın ''keskin gözlerinden'' kaçış yok! Sayılı ülkelerden biri olacağız
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Milli hava araçları Milli Muharip Uçak (MMU), Kızılelma, Bayraktar TB-2, Anka-S ve Akıncı'nın "keskin gözlerinden" kaçış yok.

Türk savunma sanayisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri, hava platformlarının etkin şekilde görev yapmasını sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 1990'lardan bu yana hava platformuna entegre edilen elektro-optik sistemlerin geliştirilmesine ve üretimine yönelik çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN'ın ürün gamındaki hava elektro-optik sistemlerden CATS ve ASELPOD yüksek adetlerle seri üretim rakamlarına ulaştı ve bunlar sahada aktif olarak kullanılıyor.

Dünya gündeminden düşmeyen ve oyun değiştirici etkiye sahip milli İHA'ların elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS'in seri üretimleri geçen yıl devam etti ve 200 bin saatten fazla uçuş görevi gerçekleştirildi.

CATS ile 2 bin 800'den fazla mühimmat atışında yüzde 98 başarı oranı yakalandı.

CATS'in ihraç edildiği ülke sayısı 11'e ulaştı, 5 ülkeye daha ihracatı konusunda görüşmeler yürütülüyor.

Toplam 100 sistemin teslimatı gerçekleştirilirken bu yıl CATS teslimatlarının yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Yapay zeka ile algoritma iyileştirmeleri yapılan CATS sisteminin Bayraktar TB-2, Anka-S ve Bayraktar Akıncı platformlarına teslimatları gerçekleştirildi. Aksungur platformuna entegrasyon çalışmaları da devam ediyor.

Arama, kurtarma ve taarruz amaçlı kullanılan sabit kanatlı hava platformları, döner kanatlı hava platformları ve hassas vuruş kabiliyetine sahip zırhlı kara araçlarında kullanılacak ASELFLIR-400 elektro-optik hedefleme sisteminin geliştirme çalışmalarında da son aşamaya gelindi.

ASELFLIR-400'de 2023 yılında seri üretim aşamasına geçilerek T70 Genel Maksat, Gökbey, Atak helikopterleri ve kaideye monteli cirit (KMC) aracında kullanıma alınacak.

ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminde ise geliştirmeler son aşamaya geldi ve prototip üretime geçildi. Bu yıl ASELFLIR-500 sisteminin uçuşlu testlerine ve seri üretim faaliyetlerine başlanacak.

Bayraktar Akıncı ve Aksungur gibi yüksek irtifa İHA, SİHA, TİHA başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan, oldukça uzun mesafelerden hedef tespit, takip ve hedefleme yapacak ASELFLIR-600 elektro-optik sistemi geliştirilmesine de başlandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) VE KIZILELMA İÇİN TOYGUN GELİYOR

Tüm testleri başarıyla tamamlanan ASELPOD hedefleme sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi.

ASELPOD, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra iki farklı yurt dışı hava kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

Milli Muharip Uçak (MMU) ve Bayraktar Kızılelma platformlarına entegre olacak elektro-optik sensör ve hedefleme sistemi TOYGUN ürün ailesinin, öz kaynaklı geliştirme çalışmaları sürüyor.

ASELSAN, TOYGUN ürün ailesiyle 5. nesil savaş uçakları ve yeni nesil insansız muharip sistemlerinde düşük radar kesit alanı için gerekli bütünleşik elektro-optik sitemlerini geliştiren sayılı firmalardan biri olacak.

ASELSAN ayrıca insanlı ve insansız savaş uçaklarında tespit edilmeyi zorlaştıran ve pasif tespit imkanı getiren Karat kızılötesi arama takip sistemi ürün ailesini de geliştiriyor.

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