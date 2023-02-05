Milli Muharip Uçak ve TCG Anadolu'ya dikkat çekti! Emekli koramiral: Silah gönderirsek kaybederiz

Yunanistan Hava Kuvvetleri emekli Koramirali Athanasios Papanikolaou, Türk savunma sanayisi, Türkiye'ye verilecek F-16'lar ve Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"F-16 KONUSUNDA ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ TATMİN EDECEK BİR İRADESİ VAR"

Türkiye-ABD arasında yürütülen F-16 görüşmelerine değinen Yunan Koramiral, Türkiye, NATO üyesi olarak, Batı dünyasının cephaneliğinden silahlanarak, elbette ittifakın kurallarına uyarak silahlı kuvvetlerini donanımlı ve savaşa hazır tutmakla yükümlüdür. S-400'ün satın alınması, F-35 uçak programından çıkarılmasına neden oldu. F-16'ların Türkiye'ye verilip verilmeyeceği ve ne zaman verileceği kadar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay verilmesi konusundaki tavrını da Amerika-Türkiye ilişkilerinin seyri belirleyecek. Ancak görünen o ki ABD başkanı ve ABD hükümetinin bu konuda Türkiye'yi tatmin edecek bir iradesi var. F-16'ya eşdeğer başka bir uçak türü bulmaya geçiş, Türkiye'nin ABD'ye baskı yapma çabasının bir parçası olmalı, çünkü bu uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ne entegre edilmesi zaman alıcı ve büyük zorluklar içeriyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) VE TCG ANADOLU...



Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU) ve TCG Anadolu hakkında konuşan Papanikolaou, "Türk savunma sanayisi özellikle son 20 yılda çok büyük atılımlar yaparak Türk silah sistemlerini çok yüksek oranda, %70'in üzerinde yerlilik imkanı sağladı. Ürettiği silah sistemlerini de oldukça tatmin edici düzeyde ihraç etme yoluna gitmiştir. Milli Muharip Uçak ile ilgili olarak, bunun çok zor ama çok iyimser bir proje olduğu vurgulanmalıdır. Anadolu ve diğer tüm ileri savunma sanayilerine karşılık gelen silah sistemleri inşa etme çabaları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bölgesel bir güç olarak tanınma arayışının ve arzusunun bir parçasıdır" dedi.

"UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDEREREK KAYBEDECEĞİZ"



Yunan silahlarının Ukrayna'ya sevk edilmesine ilişkin ise Yunan Koramiral, "Yunanistan, Rusya ile mükemmel ilişkileri olması gereken bir ülke. Ukrayna'ya silah göndererek kazanacağımızdan daha fazlasını kaybedeceğiz" uyarısında bulundu.

Star Gazetesi