13 Ocak 2021 Çarşamba 08:03 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:12

ABD’nin S-400 yaptırımları kapsamında Türkiye’nin parasını vermesine rağmen F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi üzerine Türkiye kendi milli muharip uçağını yapma projesine hız verdi. Bu yıl içinde Ana tasarımı tamamlanana Milli Muharip Uçak’ın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlanacak. 2023’te hangardan çıkması planlanan uçağın 2026’da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uçağın üretimi için yeni teknolojiler kullanılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’in yaptığı açıklamaya göre, MMU’nun motor tasarımında 3D teknolojisi kullanılacak.

BOL MİKTARDA TİTANYUM

2019’da prototipi görücüye çıkan uçağın teknolojik tasarımına başlanıyor. Uçağın en önemli parçalarından biri olan motorunun da yeli imkanlarla üretilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “MMU’nun iki F16 motorundan daha büyük motoru var. Bunun için bol miktarda titanyum kullanıyoruz. Beş metreye yedi metre bir titanyum parçayı preslemek gerekiyor. Birkaç ülkede bu presten var ama bunu bize preslemezler. Biz üç boyutlu yazıcıyla, vakum altında yapacağız” dedi.

İKİNCİSİ DE ÇALIŞTIRILDI

İlk yerli genel maksat helikopteri Gökbey’e entegre edilecek milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün ilk prototipi TS3’ün ardından TS4’ün de başarıyla çalıştırıldığı bildirildi. Testlerde TS4 motoru ‘ground idle’ güç seviyesine çıkarıldı.