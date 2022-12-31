Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi: Beklememize gerek yok

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, A Haber canlı yayınına katılarak yerli ve milli teknolojilerdeki son gelişmeleri paylaştı.

MMU, ATAK, ANKA dahil milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen savunma sanayii teknolojilerine değinen TUSAŞ Genel Müdür Kotil, müjdeleri de peş peşe sıraladı.

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) hangardan çıkışına az bir süre kaldığını ifade eden Kotil, ATAK 2 helikopterinin önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA (MMU) SON DURUM

Milli Muharip Uçak hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, şu ifadeleri kullandı:

18 Mart tarihinde hangardan çıkarma sözümüz var. Tabi 18 Mart tarihini beklememize gerek yok. Bir çok şey öğrendik. Baya toparladık. Büyüklerimiz ne zaman tören yapmak isterse biz hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Başında çok zor gözüken bir iş ilerledikçe kolaylaşıyor. Bunu öğrendik.

MMU 60 kişi ile başladı. Şu anda 1300'den fazla TUSAŞ'ın mühendisi var. Diğer firmalarımızı da katarsak 2000 kişi hizmet veriyor. Tasarımda çok zorlandık ancak imalat çok hızlı ilerledi. Bu durum TUSAŞ'ın geçmiş yıllarda Airbus'a ve Boeing'e çalışması sonucu oldu."

ATAK 2 GELİYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, ATAK 2 helikopterinin önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

ATAK İLE ANKA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, ATAK helikopteri ile ANKA İHA'ların entegre bir şekilde çalıştığını açıkladı.

ATAK helikopterinin ANKA İHA'nın kamerası üzerinden işaretleyip ateş edebildiğine dikkat çeken TUSAŞ Genel Müdür Kotil, şu ifadeleri kullandı:"Helikopterlerimiz havadaki ANKA'lar ile beraber çalışabiliyor. Mesela ATAK helikopteri ANKA'nın kamerası üzerinden işaretleyip ateş edebiliyor. Bu GÖKBEY için de geçerli. Bütün bunları birbiri ile bağlamış göreceksiniz bizi."