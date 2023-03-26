Milli Muharip Uçak'tan korkmaya başladılar: Türkiye'ye teklif yaptılar

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki tarihi hamlelerini değerlendiren emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, Habertürk'te katıldığı programda kamikaze İHA'sı "Azab", ZAHA ve Milli Muharip Uçak ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BELKİ ZAHA İLE ADALARA ÇIKARMA YAPACAĞIZ"

Yunanistan'la olan gerilimde ZAHA'nın önemine işaret eden Karakuş, "Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü tarafı kara kuvvetleridir. Yunanistan ile çekişmeler devam ediyor. Bazı konular depremler vs. insanları yakınlaştırıyor. Ama Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı devam ediyor. ABD, Yunanistan'da Dedeağaç, havalimanı ve çevresindeki bölgeden araziler aldı ve orada çalışıyorlar. Her yere ABD bayrağı çektiler. İleride ABD'li üslerle karşı karşıya geleceğiz gibi duruyor. Bu ZAHA o yüzden önemli. Belki denizden gidecek. Dedeağaç'ın arkasından dönecek. Belki ZAHA ile adalara çıkarma yapacağız. ABD'liler Normandiya Çıkarması'nı yaparken tanklarla karaya çıktılar. Bu konu fevkalade önemlidir. ZAHA o anlamda büyük önem arz ediyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN YENİ KAMİKAZE İHA'SI "AZAB"



Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab"ın küçük olması sebebiyle düşman tarafından görülemeyeceğini belirten Karakuş, "Azab kamikaze İHA ise bizim açımızdan çok önemlidir. Yüzde 90 yerli ve milli. İşin ilginç tarafı motoru da yerli. 500 kilometre uzağa gitmesi çok önemli bir durumdur. Küçük olması itibariyle görünmez olması yine önemlidir. Düşman bunu göremez. Hem de çok ucuz olması dikkat çekiyor. Çok önemli bir proje olarak geliştirilmiş. Bunlar sürekli geliştirilmek istenen silahlardır" ifadelerini kullandı.

MMU, ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR

Milli Muharip Uçak'ın ABD'yi rahatsız ettiğini kaydeden Karakuş, "Gelişmelerden bir hayli rahatsızlar. Ellerindeki kumandayı almamızdan korkuyorlar. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye bizim çok iyi müttefikimizdir" diyor" dedi.

"BİZE TEKLİF YAPTILAR"

Karakuş, "Bize F-35'leri vermeyip gelip F-16'yı vermek istiyorlar. Zaten vermek istedikleri yönünde teklif yaptılar. ABD bu konuda gerçekten Türkiye'yi elinden kaçırmamak için MMU için motorlarını bile verdi. MMU'daki motorlar F-16 motorları. Biz bu motorları ürettiğimizde radar görüntüsü az motor olacak. Bize verilen F-16 motorların görünürlüğü çok fazla" değerlendirmesinde bulundu.