  Milli platformlara yerli ''sinir sistemi''! İlk kez görücüye çıkıyor
Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından Barko Elektronik, uçak, İHA ve zırhlı araç gibi platformların 'sinir sistemi' olarak nitelendirilen SAGUN ürün ailesini SAHA 2026'da ilk kez sergileyecek. Zorlu muharebe koşullarında kesintisiz veri iletimi ve sistem yönetimi sağlayan bu stratejik bileşenler, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma vizyonunun en yeni halkasını oluşturuyor.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 11:12
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Savunma sanayisinde 2011 yılından bu yana özgün sistem ve alt sistem tasarımlarıyla dikkati çeken Barko Elektronik, yerlileştirme vizyonunu yansıtan SAGUN ürün ailesini ilk kez tanıtacak.

"SİNİR SİSTEMİ" BİLEŞENLERİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Söz konusu ürünler, farklı dillere sahip askeri sistemlerin birbiriyle iletişim kurmasını ve en zorlu koşullarda bunun kesilmemesini sağlıyor. Fonksiyonel açıdan bu birimler uçak, İHA, zırhlı araç gibi platformların "sinir sistemi" bileşenleri olarak görev yapıyor.

Askeri standartlarda geliştirilen SAGUN MIL-STD-1553 USB Dönüştürücü, SAGUN Ethernet RS485/RS422 Dönüştürücü ve SAGUN LMU Lançer Yönetim Birimi'nin platformlar arası veri iletiminde güvenilirliğin sağlanmasına güçlü katkılar sağlaması amaçlanıyor.

SAGUN serisi, en zorlu çevresel koşullarda kesintisiz veri akışı ve sistem yönetimi sağlamak üzere tasarlandı. Ürünler, elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu modern muharebe alanlarında güvenle görev yapacak.

SÜRÜCÜSÜZ KURULUM AVANTAJI, OPERASYONEL HIZI ARTIRIYOR

SAGUN MIL-STD-1553 USB Dönüştürücü, aviyonik testlerin yeni yardımcısı olarak konumlanıyor. Havacılık ve savunma sistemlerinin vazgeçilmezi olan MIL-STD-1553 veri yolu, SAGUN MIL-STD-1553 USB Dönüştürücü ile artık çok daha erişilebilir ve taşınabilir hale geliyor. Çift kanallı yapısıyla iki bağımsız 1553 veri yolu üzerinde eş zamanlı izleyebilen cihaz, kontrol, izleme ve terminal emülasyonu yapabiliyor. Kompakt yapısı sayesinde sadece laboratuvarlarda değil, uçuş hattında ve saha testlerinde mühendislere büyük bir hareket kabiliyeti sunuyor. Sürücüsüz kurulum avantajı, operasyonel hızı artırıyor.

Askeri sistemlerin en zorlu ortam koşullarında dahi kesintisiz haberleşmesini hedefleyen SAGUN Ethernet RS485/RS422 Dönüştürücü, mekanik dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. MIL-STD-810 standartlarına uyumlu olan birim, sızdırmazlık, darbe ve şok korumasıyla donatılırken, pasif soğutma tasarımı sayesinde hareketli parça içermiyor. Seri Terminal Sunucusu modunda çalışarak, alan kısıtı bulunan platformlarda güvenli ve etkin bir haberleşme katmanı oluşturuyor.

HIZLI ENTEGRASYON

SAGUN LMU Lançer Yönetim Birimi ise lançer sistemlerinde tam kontrole imkan veriyor. Modern füze ve roket sistemlerinin tüm yönetim ihtiyaçlarını tek bir merkezde topluyor. Füze ve roket fırlatma sistemlerinin omurga konumundaki bileşeni olan SAGUN Lançer Yönetim Birimi (LMU), modern harp sahasının ihtiyaç duyduğu deterministik veri yönetimini sunuyor. Yedekli güç girişi ve yüksek akım korumasıyla görev kritik anlarda sistem sürekliliğini garanti altına alıyor. Esnek mimarisi, farklı lançer konfigürasyonlarına hızlı entegrasyon imkanı tanıyor.

Barko Elektronik yetkilileri, SAGUN ürün ailesinin sadece birer dönüştürücü değil, Türk savunma sanayinin sistem mimarisi seviyesinde dışa bağımlılığını azaltan stratejik bileşenler olduğunu vurguladı.

  • savunma sanayi
  • uçak İHA
  • zırhlı araç
  • yerli ve milli savunma
  • yerli ve milli teknoloji
  • milli savunma sistemleri
  • yerli ve milli üretim
  • türkiye savunma sanayii
  • savunma sanayi ihracat
  • türkiye savunma gücü

