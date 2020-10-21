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Savunma

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Minyatür Bomba Projesi kapsamında yapılan taarruz test atışı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca Minyatür Bomba Projesi kapsamında, sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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21 Ekim 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:27
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE'nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba projesinde ilk görsel IDEF'17 fuarında ortaya çıktı.

Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020, F-35 uçaklarından ve SİHA'lardan atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.

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