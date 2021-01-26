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Savunma

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve Tunus arasında bir ilke imza atıldı

Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında 17-25 Ocak tarihlerinde Ankara'da tatbikat gerçekleştirildi. Türkiye ve Tunus'tan birer Özel Kuvvet timinin katıldığı tatbikat, aynı zamanda iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor.

26 Ocak 2021 Salı 15:33 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:55
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında dostluğu ve birlikte çalışabilirliği artırmak, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla 17-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye ve Tunus’tan birer Özel Kuvvet timinin katıldığı tatbikat, aynı zamanda iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor. 

Tatbikatta sıhhi müdahale, meskun mahallerde muharebe, helikopterden iniş ve çeşitli atış eğitimleri icra edildi.

Ayrıca tatbikatın son evresinde iki ülke askeri yetkililerinin katılımıyla seçkin gözlemci günü düzenlendi.

Tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

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