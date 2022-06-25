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Savunma

Milli Savunma Bakanlığı: 'NATO DDR' ilk kez bir NATO ülkesine getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO DDR yani 'İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı'nın ilk defa bir NATO ülkesine getirildiğini açıkladı.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ortak icra edilen Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO DDR yani "İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı"nın ilk defa bir NATO ülkesine getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye'de Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilen NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine intikal etti" ifadeleri yer aldı.

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