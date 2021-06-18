AA 18 Haziran 2021 Cuma 21:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 22:14

Türkiye, milli savunma sanayinde başarılara imza atmaya devam ediyor. ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca'nın, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan kurtarma gemisi Işın'ı başarıyla vurmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugünün hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Türk milleti açısından çok özel bir gün olduğunu vurgulayan İkinci, "Bugün ilk defa silahlı kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz kendi gemisinden atmış olduğu kendi gemisavar füzesiyle bir askeri platformu vurdu ve başarıyla imha etti." dedi.

Bunun dünyada çok fazla ülkenin yapabildiği bir başarı olmadığını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bu çok ciddi bir dönüm noktası. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE gibi partnerle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje kapsamında aslında Türkiye kendi gemisavar füzesini üretme ve bunları bütün platformlarında kullanma yeteneğine sahip oldu. Bu füzemiz aslında şu anda sıkıntılarını çektiğimiz, yurt dışından ambargoyla alamadığımız sistemlerden çok daha üsten kabiliyetleri deniz kuvvetlerimize kazandırıyor. Bu da Mavi Vatan'da özellikle deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katan, sahadaki caydırıcılığını etkileyen çok önemli bir farklılık. Bugün gerçekten tarihi bir dönüm noktası çünkü aziz milletimizin bize vermiş olduğu görev kapsamında bu güveni layıkıyla yerine getirmiş olan bir ekibi bugün izledik. Bu ekibin başarısıyla deniz kuvvetlerimizin sahadaki gücünü güç katan bir silah sistemini başarıyla envantere kazandırmış olduk."

- Seri üretim süreci

Atmaca füzesinin seri üretim sürecine ilişkin sorulara İkinci, "Seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Seri üretim faaliyetlerinin ilk ürünleri silahlı kuvvetlerimize teslim edilmek üzere hazırlanmayı bekliyor. Bu sene içerisinde, sene sonuna kadar envantere Atmaca füzelerimiz girecek ve gemilerimizin üzerine takılacak. Bundan sonra kendi gemilerimiz kendi gemisavar füzelerimizle görev yapacak şekilde Mavi Vatan'ı tüm tehditlerden koruyacak bir kabiliyet kazanmış olacak." yanıtını verdi.

- Sırada orta menzil gemisavar füzesi var

Murat İkinci, Atmaca füzesinin küçüğü orta menzil gemisavar füzesi için çalışmalara da başladıklarını söyledi.

Bu konuda milli motor geliştirmek üzere Türk savunma sanayisi firmalarının kendilerine destek olmak için çalışmalarına devam ettiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan İkinci, şöyle konuştu:

"Orta menzil gemisavar füzemizin helikopter platformlarından fırlatılabilir olması dolayısıyla çok daha ciddi bir dinamik etki yaratacağını düşünüyoruz. Atmaca'da kazanmış olduğumuz özellikle tecrübe, bilgi birikimiyle bu projemizi de çok kısa zaman içerisinde tamamlayıp Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız. Bu da şu anda geliştirme fazında. Genç bir ekibimiz var, artık bu genç ekibimizin ciddi tecrübeleri oluşmuş durumda. Bu tecrübeyle bu tür projeleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçirecekler. Diğer sistemlerden farklı olan tarafı da kendi algoritmalarımız, hassas güdüm sistemlerimiz, seyir sistemlerimiz bundan sonraki platformlarda yaşanacak bütün karşı tedbirlere karşı en azından kendi ürünlerimizi ortaya koyacak. Benzer sistemleri daha hızlı, daha dinamik olarak hayata geçirecek bir ekibin olması hepimiz açısından gerçekten büyük bir güç."

- Milli torpido yıl sonunda teslim edilecek

İkinci, sahip oldukları ekibin kendilerine verilen görevi yerine getirmek için gece-gündüz çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

ROKETSAN'ın gündemindeki bütün projelerle ilgili çalışmaların son hızıyla sürdüğünü vurgulayan İkinci, şu bilgileri verdi:

"Çok hızlı şekilde Akya torpidosunu da kendi denizaltılarımız üzerinde göreceğiz. Bu senenin sonuna doğru Akyaların teslimatları olacaktır. Hisar-A'nın teslimatı yapıldı, Hisar-O ve Siper olarak yoluna devam edecek. Bundan sonraki aşamalarda aslında savunma sanayimizin kazanmış olduğu tecrübeyle bu konudaki hızımızı ciddi şekilde artırmasını bekliyoruz. Bu yaşamış olduğumuz tecrübeler, bilgi birikimi devamlılık arz ettiğinden Türkiye Cumhuriyeti'ni farklı bir noktaya taşıyacak."

- "Dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya açığız"

Murat İkinci, atış testini izleyen yabancı askeri temsilcilerinin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, atış testinde Pakistan, Azerbaycan, Endonezya'dan misafirleri olduğunu söyledi.

Yabancı askeri temsilcilerin atıştan çok etkilendiklerini ifade eden İkinci, "Dost ve kardeş ülkelerimiz benzer silah sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da aynı sıkıntılarla karşı karşıyalar. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de kabiliyetlerimizi, ürünlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya açık olduğumuzu her beyanda söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok kararlı bir tutum ortaya koyuyor. Bu sistemlerin hepsi dost ve kardeş ülkelerde de bir kabiliyet olarak kullanıma girecek. Bu da Türkiye açısından ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

