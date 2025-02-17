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Savunma

Milli savunmada yeni aşama GÖKSUR! Bakan Kacır'dan gururlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk test atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesinin, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Milli savunmada yeni aşama GÖKSUR! Bakan Kacır'dan gururlandıran paylaşım
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından GÖKSUR IIR füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR füzesinin ilk atışının TCG Beykoz Gemisi'nden başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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