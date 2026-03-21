İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Milli seyir füzesi SOM-J hedefi boş geçmedi: Canlı harp başlığıyla tam isabet
Savunma

Milli seyir füzesi SOM-J hedefi boş geçmedi: Canlı harp başlığıyla tam isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 12:30
Milli seyir füzesi SOM-J hedefi boş geçmedi: Canlı harp başlığıyla tam isabet
ABONE OL

Kacır, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi SOM-J'nin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testini başarıyla tamamladığını belirtti.

SOM-J'nin, stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağına işaret eden Kacır, "TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak." ifadelerini kullandı.

- FÜZENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Füzenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, SOM-J'nin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığına dikkati çekti.

Kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olan füzenin, kara hedeflerinin yanı sıra, sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğine işaret eden Kacır, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, NSosyal hesabından da SOM-J füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaştı.

  • milli seyir füzesi
  • SOM-J
  • TÜBİTAK SAGE

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.