Savunma

Milli seyir füzesi SOM-J kendini kanıtladı: Su üstü hedefe tam isabet!

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini kanıtladı.

13 Ekim 2025 Pazartesi 15:03
Milli seyir füzesi SOM-J kendini kanıtladı: Su üstü hedefe tam isabet!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli üretim seyir füzesi SOM-J'nin yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini kanıtladığını duyurdu.

Bakan Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, SOM-J'nin savunma, radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini başarıyla kanıtladığını açıkladı. Aynı zamanda Kacır, emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti.

"YAKIN UÇUŞ YETENEKLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ ATIŞ TESTİNDE SOM-J KENDİNİ KANITLADI"

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı. Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman. Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye'sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

