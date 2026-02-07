İSTANBUL 14°C / 8°C
Savunma

Milli teknoloji hamlesinin öncüsü! Özdemir Bayraktar'ın hikayesi ekrana taşındı

Milli SİHA'ların geliştirilmesinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkılarını anlatan belgesel, Tabii platformunda ve TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan yaşam öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Bilgi ve tecrübeyi idealler, hayaller ve vatan sevgisiyle hayata taşıyan, vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ışık tutan bir mühendisin yolculuğunu ekrana getirecek olan belgeselde, Bayraktar'ı, hikayesine adım adım tanıklık eden ailesi, en yakınları ve dostları anlatıyor.

