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Savunma

Milli uçak gemisi için faaliyet incelemesi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası tasarımına başlanan milli uçak gemisinin faaliyetlerini incelediğini açıkladı.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 00:32 - Güncelleme:
Milli uçak gemisi için faaliyet incelemesi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe katedilen milli uçak gemisinin tasarımının yerinde incelenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında müdürlüğün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri yerinde incelendi.

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