İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0456
  • EURO
    47,7398
  • ALTIN
    4456.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Milli Uçak Gemisi için tarih verildi! 4 Türk harikası üzerine inip kalkacak
Savunma

Milli Uçak Gemisi için tarih verildi! 4 Türk harikası üzerine inip kalkacak

Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılığı bitirecek hamlelerin Mavi Vatan ayağında en kritik görevi üstlenecek Türkiye'nin yerli ilk Milli Uçak Gemisi'nin inşa süreci resmen başladı. Milli Uçak Gemisi'nin TCG Anadolu'nun 2 katı büyüklüğünde olacağını dile getiren Tümamiral Yetkin, “Kızılelma, TB3, Anka, TB2 gemi üzerine inip kalkacak” dedi. Tümamiral, Milli Uçak Gemisi'nin 2030'a kalmadan 5 yıl içinde de teslim edileceği bilgisini verdi.

HABER MERKEZİ27 Ağustos 2025 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
Milli Uçak Gemisi için tarih verildi! 4 Türk harikası üzerine inip kalkacak
ABONE OL

Milli Uçak Gemisi Projesiyle ilgili son gelişmeyi İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin açıkladı.

CNN Türk yayınında konuşan İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Milli Uçak Gemisi'nin platformuna iniş ve kalkış yapacak hava araçları ile ilgili bilgiler vererek, "Kızılelma, TB3, Anka, TB2 gemi üzerine inip kalkacak" dedi.

TCG ANADOLU'DAN BÜYÜK

Milli Uçak Gemisi'nin ölçülerinin büyüklüğüne dikkat çeken Yetkin, yeni platformun boyutları ve tonajı hakkında rakamları verdi. Uçak gemisi projesinin Türk Donanması'nın amiral gemisi ve en büyüğü olan TCG Anadolu ile kıyaslandığında iki kata yakın daha büyük bir platform olduğunu belirten Tümamiral Yetkin, "285 metre olacak, 60.000 ton. TCG Anadolu 230 metreydi, ağırlığı 27.000 tondu" dedi.

2030'A KALMADAN TESLİM

Projenin hizmete giriş takvimine ilişkin de bilgiler veren Tümamiral Yetkin, geminin denize indirilişi için planlanan tarihini de açıklayarak, "En geç 2027- 2028 denize indirmeyi hedefliyoruz. Kardeş tersanelerimizle mega bloklar halinde planlıyoruz. Denize indirildikten sonra sistemler entegre edilecek. 2030'a kalmadan 5 yıl içinde de teslim edeceğimizi değerlendiriyoruz. Test uçuş rampasını birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Bu rampayı uçak üreticisi firmalarımız olan BAYKAR ve TUSAŞ'a vereceğiz ve karada uçuş testlerine başlayacaklar" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.