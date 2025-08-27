Milli Uçak Gemisi Projesiyle ilgili son gelişmeyi İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin açıkladı.

CNN Türk yayınında konuşan İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Milli Uçak Gemisi'nin platformuna iniş ve kalkış yapacak hava araçları ile ilgili bilgiler vererek, "Kızılelma, TB3, Anka, TB2 gemi üzerine inip kalkacak" dedi.

TCG ANADOLU'DAN BÜYÜK

Milli Uçak Gemisi'nin ölçülerinin büyüklüğüne dikkat çeken Yetkin, yeni platformun boyutları ve tonajı hakkında rakamları verdi. Uçak gemisi projesinin Türk Donanması'nın amiral gemisi ve en büyüğü olan TCG Anadolu ile kıyaslandığında iki kata yakın daha büyük bir platform olduğunu belirten Tümamiral Yetkin, "285 metre olacak, 60.000 ton. TCG Anadolu 230 metreydi, ağırlığı 27.000 tondu" dedi.

2030'A KALMADAN TESLİM

Projenin hizmete giriş takvimine ilişkin de bilgiler veren Tümamiral Yetkin, geminin denize indirilişi için planlanan tarihini de açıklayarak, "En geç 2027- 2028 denize indirmeyi hedefliyoruz. Kardeş tersanelerimizle mega bloklar halinde planlıyoruz. Denize indirildikten sonra sistemler entegre edilecek. 2030'a kalmadan 5 yıl içinde de teslim edeceğimizi değerlendiriyoruz. Test uçuş rampasını birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Bu rampayı uçak üreticisi firmalarımız olan BAYKAR ve TUSAŞ'a vereceğiz ve karada uçuş testlerine başlayacaklar" diye konuştu.