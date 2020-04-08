08 Nisan 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:27

Bu önemli kilometre taşı Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ve Savunma Sistem Teknolojileri (SST) sektör başkanlıkları ekiplerinin katılımıyla kutlandı.

MGEO Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Elagöz ile SST Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval konuşmalarında, projenin Türkiye ve ASELSAN açısından önemini vurgulayarak, sektör başkanlıkları arasındaki bu örnek çalışma ve iş birliği için projede emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

Termal kamera, gündüz görüş sistemi ve lazer mesafe bulucu içeren ATS-70/71 sistemleri, hem termal hem gündüz görüş kamerasındaki sürekli optik büyütme özelliği, yüksek performanslı lazerle mesafe ölçme yeteneği, geliştirilmiş görüntü işleme algoritması, yüksek şok ve titreşim dayanıklılığı ile sahada da yüksek müşteri memnuniyeti yaratarak SARP UKSS sistemlerinin gözü ve değişmez nişangâhı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki aktif şekilde kullanılıyor.

DefenceTurk'ün haberine göre, sistemin seri üretim faaliyetleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı satışları kapsamında yüksek adetlerle devam ediyor.

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri 19 ülkede kullanılıyor

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS) yurt dışı ve yurt içi de dâhil olmak üzere toplam 19 ülkede kullanıma alındı.

Deniz platformları için geliştirilmiş olan Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (STAMP), 25 mm Stabilize Top Sistemi (STOP) ve 30 mm Stabilize Top Sistemi (MUHAFIZ) sistemlerinin yurt içi ve yurt dışı talepler kapsamında üretimlerine ve teslimatlarına devam ediliyor.

SARP UKSS Macaristan’a İhraç Edilebilir

Kara araçlarında veya sabit tesislerde kara ve hava tehditlerine karşı yakın savunma silahı olarak kullanılmak üzere geliştirilen SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik olarak seri üretimine ve teslimatlarına devam ediliyor. 2019 yılı sonu itibariyle toplam 2700 adet SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi teslim edildi.

SARP UKSS’nin Macaristan’a ihracatı için sözleşme imzalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.