Değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan milli vurucu İHA KARGU'ya zırh delici harp başlığı entegre etti.



Defense Post ise haberinde STM'nin zırh delici harp başlığıyla zırhlı araçları hedef alan KARGU'nun yeni modelini test ettiğini duyurdu.

Haberde, KARGU'nun tek bir atışla zırhlı bir aracı hedef alıp imha edebileceği belirtilerek, döner kanatlı dolaşma mühimmatlarının tasarımında önemli bir gelişme kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu haberde, "Önceki versiyona göre gelişme kaydeden KARGU'ya zırh delici harp başlığı ekleyen STM, silahın mobil ve sabit zırhlı araçlara ve sağlam alt yapıya karşı kapasitesini artırdı" değerlendirmesinde bulunuldu.

KARGU'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında ve sınır ötesi görevlerinde kullanılmaya başlandığı ifade edilen haberde ayrıca, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün açıklamalarına da yer verildi. Güleryüz, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki konumunu güçlendirirken, uluslararası pazarda da önemli ilgi gören bir çözüm tasarladık" dedi.

Kullanılan algoritmaların gerçek zamanlı görüntü işleme imkânı sağladığı belirtilen haberde, KARGU'daki tüm kontrol ve sorumluluğun cihaz operatörünün elinde olmasına imkan sağlandığı ifade edildi.

Düşmanlar tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük radar izine sahip olan KARGU'nun, hedeflerin tespit edilip keşif bilgilerinin operatöre iletilmesine olanak sağladığı da vurgulandı.

Gelişmiş yeni versiyonuyla KARGU'nun terörle mücadele operasyonlarında Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlayacağı aktarıldı.