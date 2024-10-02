İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2099
  • EURO
    37,8748
  • ALTIN
    2923.88
  • BIST100
    9012.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Milli vurucu İHA KARGU dünyanın gündeminde: Terörle mücadelede önemli avantaj sağlayacak
Savunma

Milli vurucu İHA KARGU dünyanın gündeminde: Terörle mücadelede önemli avantaj sağlayacak

STM tarafından geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, ABD basınında gündem oldu. The Defense Post, KARGU'nun yeni modelinin başarıyla test edildiğini duyururken, söz konusu silahın 'düşmanlar tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük radar izine sahip' olduğunu ve hedeflerin tespit edilip keşif bilgilerinin operatöre iletilmesine olanak sağladığını yazdı.

Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir2 Ekim 2024 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Milli vurucu İHA KARGU dünyanın gündeminde: Terörle mücadelede önemli avantaj sağlayacak
ABONE OL

Değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan milli vurucu İHA KARGU'ya zırh delici harp başlığı entegre etti.

Defense Post ise haberinde STM'nin zırh delici harp başlığıyla zırhlı araçları hedef alan KARGU'nun yeni modelini test ettiğini duyurdu.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME KAYDEDİLDİ

Haberde, KARGU'nun tek bir atışla zırhlı bir aracı hedef alıp imha edebileceği belirtilerek, döner kanatlı dolaşma mühimmatlarının tasarımında önemli bir gelişme kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu haberde, "Önceki versiyona göre gelişme kaydeden KARGU'ya zırh delici harp başlığı ekleyen STM, silahın mobil ve sabit zırhlı araçlara ve sağlam alt yapıya karşı kapasitesini artırdı" değerlendirmesinde bulunuldu.

KULLANILILMAYA BAŞLANDI

KARGU'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında ve sınır ötesi görevlerinde kullanılmaya başlandığı ifade edilen haberde ayrıca, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün açıklamalarına da yer verildi. Güleryüz, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki konumunu güçlendirirken, uluslararası pazarda da önemli ilgi gören bir çözüm tasarladık" dedi.

Kullanılan algoritmaların gerçek zamanlı görüntü işleme imkânı sağladığı belirtilen haberde, KARGU'daki tüm kontrol ve sorumluluğun cihaz operatörünün elinde olmasına imkan sağlandığı ifade edildi.

DÜŞÜK RADAR İZİNE SAHİP

Düşmanlar tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük radar izine sahip olan KARGU'nun, hedeflerin tespit edilip keşif bilgilerinin operatöre iletilmesine olanak sağladığı da vurgulandı.

Gelişmiş yeni versiyonuyla KARGU'nun terörle mücadele operasyonlarında Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlayacağı aktarıldı.

  • KARGU
  • dünya basını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.