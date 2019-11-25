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Milli yazılım uçuracak: Havada kontrol 'MARTI'ya geçiyor

Tamamen yerli ve milli olarak üretilen MARTI yazılımı 2022’de devreye giriyor. Her uçağa, İHA ve SİHA’lara kurulacak yerli yazılım, havada ve denizde TSK’ya tam kontrol sağlayacak.

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Savunma sanayii alanındaki millî teknoloji hamlesi ile son 15 yılda yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaşırken; yerli firmalar, çalışmalarıyla her geçen gün yeni bir millî projeye imza atıyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın ürettiği MARTI yazılımı, öncelikle askerî ve stratejik araçlarda Hava Komuta Kontrol Sistemi'ni yönetecek. 
 
Yazılım tamamen yerli ve millî olacak. Böylece bu alanda Fransız bir firmadan alınan ürünün yerini, daha hızlı ve üstün teknik özelliklere sahip, yerli yazılım MARTI alacak. Ürünün 2022'de kullanımda olması planlanıyor. MARTI Yeni Nesil Komuta Kontrol Sistemi; uçak, helikopter veya insansız hava araçlarında bulunan görev cihazları ve silahların birbiriyle bağlantılı olarak çalışmasını sağlayacak. 
 
Muadillerine göre anlaşılır arayüzü ile dikkat çeken yazılım, bir akıllı telefon kadar kolay kullanılacak. Öncelikle deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, daha sonra hava kuvvetlerinin hizmetine sunulması planlanıyor. Ürünün İHA ve SİHA'larda kullanılması da planlanıyor. Ağ destekli harekât ihtiyaçlarına cevap verecek olan MARTI'nın, NATO uyumluluğuna da sahip olduğu belirtiliyor. 
 
Alt sistemlerinin hızlı olması ve uygun maliyeti ile de avantaj sağlayacak olan MARTI; entegre edileceği platformun özelliklerine göre istihbarat, keşif, gözetleme, havadan erken ihbar, denizaltı harbi, elektronik harp, arama/kurtarma, deniz kirliliği ile mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, gemi kaçırma gibi olayların engellenmesi amacıyla görev yapabilecek.
 
(Türkiye Gazetesi)

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