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Savunma

Mini Aegis planı devrede

Kore Herald Gazetesine göre, Kore Cumhuriyeti (Republic of Korea /ROK) Pazartesi günü, ülkenin yeni nesil muhriplerine takılacak 546 milyon dolarlık muharebe sistemi geliştirme planını onayladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:27 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:27
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Kore Cumhuriyeti silah tedarik ajansı Savunma Tedarik Programı İdaresi (Defence Acquisition Program Administration /DAPA) nın aldığı karar Savunma Projesi Tanıtım Komitesi açıkladı.

Günün erken saatlerinde düzenlenen video konferans oturumunda, bu yılın dördüncü çeyreğinde Kore Yeni Nesil Destroyer projesinin 2030 yılına kadar sistem gelişimini tamamlama planı ile sözleşme imzalamaya karar verdi.

Kore, Donanmanın deniz çıkarlarını koruma yeteneklerini artırmak üzer e yerli bir muharebe sistemi ile donatılmış 6.000 tonluk sınıf muhriplerini yerel olarak geliştirmeye çalışıyor.

Bu savaş gemileri, gelişmiş Aegis savaş sistemi ile donatılmış 7.600 ton KDX-III destroyerinden daha küçük ancak 4.200 ton KDX-II destroyerinden daha çok yeteneği haiz oldukları için genellikle "mini-Aegis" muhripleri olarak adlandırılır.

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