MIR, Bayraktar TB3, Alpagut, KAPGAN... ''Türkiye lider konuma gelebilir''

Kanada merkezli Quwa Savunma Haber ve Analiz Grubu Türkiye'nin savunma alanındaki etkinlerini mercek altına aldı. Haberde, "Ekim ayının sonuna doğru, Türkler, özellikle insansız hava araçları açısından, artan yerli silah serisini sergiledi. Türkiye, insansız hava aracı (İHA) alanında köklü bir oyuncu, ancak insansız kara aracı (UGV) ve insansız yüzey aracı (USV) pazarlarında da lider bir konuma gelebilir. Ancak Türkiye'nin umut vaat ettiği tek alan drone'lar değil. Aselsan ve Roketsan gibi büyük tedarikçileri de marka havacılık projeleri üzerinde çalışıyor." denildi.

İKİ DEV GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin iki öncü kuruluşu ROKETSAN ve STM, harp ortamında kuralları değiştirecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT'u geliştirmek için güçlerini birleştirdi. İki firmanın ortaklılığı ile geliştirilecek ALPAGUT, seyir füzelerine göre maliyet etkinliği ve operasyonel kullanım esnekliği ile ön plana çıkıyor. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak.

ALPAGUT'U BAYRAKTAR TB3 KULLANACAK

Haberde "Daha Fazla Drone Alpagut Gezici Mühimmat" başlığıyla Alpagut mercek altına alındı. "STM ve Roketsan, "Alpagut" ile gezici mühimmat alanına giriyor." denilen haberde, "STM'ye göre Alpagut, 11 kg'lık bir savaş başlığının yanı sıra rehberlik ve arayıcı ekipmanı da dahil olmak üzere 45 kg ağırlığındadır. İkincisi açısından, Alpagut, düşman karıştırma tekniklerine karşı direnç sunan 'iki modlu' bir arayıcıdan yararlanır. Başka bir deyişle, birinin sıkışması durumunda yedekliliği sağlamak için iki arayıcı türü kullanır. Alpagut'un hangi arayıcıları kullandığı belli değil, ancak yaygın bir uygulama tipik olarak bir radar ve görüntüleme kızılötesi (IIR) arayıcısını içerir. Bu genellikle, çoğu arayan-nötrleştirme çabalarını kapsar." ifadeleri kullanıldı.

Henüz menzili açıklanmayan Alpagut'u Bayraktar TB3 ve diğerleri gibi Türkiye'nin gelecek İHA modellerinin kullanmasının beklendiği ifade edildi.

MAVİ VATAN İÇİN DENİZLERDE GÜÇ BİRLİĞİ

Dünyanın gözünü ayırmadığı bir diğer gelişme ise şüphesiz "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi (ASW) Çözümü"... Haberde, "Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), denizaltı savunma harbi (ASW) için tasarlanmış insansız bir su üstü gemisi (USV) olan MIR'yi ortaya çıkardı. Ancak Aselsan ve özel sektör ortağı Sefine, MIR'in modüler bir platform olduğunu söylüyor. Böylece, son kullanıcı onu çeşitli görevler için yapılandırabilir." denildi.

"MIR, DENİZ ALANINDA, BU ÖNEMLİ BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLABİLİR"

"MIR, deniz alanında, bu önemli bir oyun değiştirici olabilir" vurgusu yapılan haberde, "Türkiye, diğer drone programları gibi, MIR'ın da kullanıcı gereksinimlerine göre uzaktan çalıştırılabilen veya otonom olabilen versiyonlarını sunmayı hedefliyor. Bu, Türkiye'nin otonom platformlar vizyonunun temelini bir kez daha ortaya koyuyor. USV'ler, radar, elektronik istihbarat, düşük yoğunluklu tehditlere karşı önlemler ve özel görev (örneğin, ASW) düğümlerini ölçekte yerleştirmek için daha düşük maliyetli araçlar sunabilir. USV'ler, ölçekte potansiyel boşlukları ve zayıflıkları kapatmaya yardımcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

KAPGAN HEYECANI

Analizde Havelsan İnsansız Kara Aracı (UGV) KAPGAN'da atlanmadı ve şu açıklamalar yapıldı;

Türkiye'nin diğer savunma elektroniği devi Havelsan, KAPGAN, 'ağır sınıf' insansız kara aracını (UGV) ortaya çıkardı. Havelsan, KAPGAN'ın 1.400 kg kütleye ve 600 kg kapasiteye sahip olduğunu söylüyor. İlginç bir şekilde, maksimum 25 km/saat hız ve altı saat dayanıklılık sunan bir elektrik motoru kullanıyor...

30×113 MM SİLAH SİSTEMİ

Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN, 30×113 mm'lik silah sistemi ile öne çıkıyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile sahip olacak. Silah sistemi ile birlikte 2 ton ağırlığa ulaşacak KAPGAN'a, farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de entegre edilebilecek.

KAPGAN, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşulunda, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda paltform üzerinde yük taşınacak ara yüzler bulunabilecek.

ROKETSAN, TÜRKİYE'Yİ UZAYA TAŞIYACAK

29 Ekim 2018 tarihinde ROKETSAN, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin bir adım öteye taşınmasını hedefleyen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesinin hayata geçirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından görevlendirildi. Analiz haberde bu başlığa da yer verildi. Haberde, "Türkiye'nin Roketsan'ı, 2026 yılına kadar düşük dünya yörüngesinde (LEO) minyatür veya mikro uydular fırlatmak için çalışıyor. Bu, yerli bir uydu fırlatma aracı (SLV) aracılığıyla gerçekleşecek..." denildi.

Star Gazetesi