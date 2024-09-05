İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0112
  • EURO
    37,8256
  • ALTIN
    2738.62
  • BIST100
    10001.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Mısır Havacılık Fuarı'na Türkiye damgası

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan Türk savunma sanayisi şirketleri, geliştirdikleri ürünleri dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların ilgisine sundu.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Mısır Havacılık Fuarı'na Türkiye damgası
ABONE OL

Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan El Alamein Havaalanı'nda ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Geniş katılımın olduğu fuara Türkiye'den TUSAŞ'ın yanı sıra ASELSAN, Baykar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ ve HAVELSAN katıldı.

- TÜRK FİRMALARI MISIR'DA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ, GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPTI

128 metrekare bir alanda bulunan Baykar, fuarda Bayraktar KALKAN mockup (orijinal ebatlarda), Bayraktar AKINCI (1/10 ebatında) ve Bayraktar TB2'nin (1/10 ebatında) maketlerini sergiliyor.

ASELSAN fuar alanında bulunan stant alanında güdümlü mühimmat TOLUN, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif gibi pek çok önemli ürününü katılımcılarla buluşturdu.

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na 50 metrekarelik stant alanıyla katılım sağlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, aviyonik, elektronik harp ve simulasyon ürünlerinin yanı sıra dünyaca bilinen ve bir çok ordu tarafından tercih edilen ACMI Hava Muharebe Pilot Taktik Eğitim Sistemi'ni de görücüye çıkardı.

Fuara katılan bir diğer Türk firması olan HAVELSAN'nın geliştirdiği insansız hava aracı BAHA da Mısır'da bir gösteri uçuşu yapma imkanı buldu.

Fuarda milli muharip uçak KAAN'ın maketi olmak üzere geliştirdiği bir çok ürünü sergileyen TUSAŞ ise fuarın ilk gününden bu yana HÜRJET jet eğitim uçağıyla gösteri uçuşları yapıyor.

  • Mısır Havacılık Fuarı
  • Türk savunma sanayisi
  • Baykar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.