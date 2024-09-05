Mısır Havacılık Fuarı'na Türkiye damgası

Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan El Alamein Havaalanı'nda ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Geniş katılımın olduğu fuara Türkiye'den TUSAŞ'ın yanı sıra ASELSAN, Baykar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ ve HAVELSAN katıldı.

- TÜRK FİRMALARI MISIR'DA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ, GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPTI



128 metrekare bir alanda bulunan Baykar, fuarda Bayraktar KALKAN mockup (orijinal ebatlarda), Bayraktar AKINCI (1/10 ebatında) ve Bayraktar TB2'nin (1/10 ebatında) maketlerini sergiliyor.

ASELSAN fuar alanında bulunan stant alanında güdümlü mühimmat TOLUN, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif gibi pek çok önemli ürününü katılımcılarla buluşturdu.

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na 50 metrekarelik stant alanıyla katılım sağlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, aviyonik, elektronik harp ve simulasyon ürünlerinin yanı sıra dünyaca bilinen ve bir çok ordu tarafından tercih edilen ACMI Hava Muharebe Pilot Taktik Eğitim Sistemi'ni de görücüye çıkardı.

Fuara katılan bir diğer Türk firması olan HAVELSAN'nın geliştirdiği insansız hava aracı BAHA da Mısır'da bir gösteri uçuşu yapma imkanı buldu.

Fuarda milli muharip uçak KAAN'ın maketi olmak üzere geliştirdiği bir çok ürünü sergileyen TUSAŞ ise fuarın ilk gününden bu yana HÜRJET jet eğitim uçağıyla gösteri uçuşları yapıyor.