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Savunma

Mısır'ın ikinci FREMM fırkateyni deniz testlerine başladı

Fincantieri Tersanesi'nin Mısır'a teslim edeceği FREMM (Fregata Europea Multi-Missione) fırkateyninden ikincisi, Şubat ayı ortasında deniz testlerine başladığı bildirildi.

star.com.tr24 Şubat 2021 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:30
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Naval News, Fincantieri tersanesinin (Muggiano) bulunduğu La Spezia'da çekilen fotoğraflara dayandırdığı gelişme ile 15 Şubat'ta fırkateynin suya indirildiğini bildirdi. Fırkateynin, denize ilk kez Mısır'ın kodu ile indirildiği görüntülendi.

BERNEES (FFG 1003) isimli fırkateynin teslim tarihi henüz açıklanmasa da geminin büyük olasılıkla önümüzdeki haftalarda teslim edileceği öngörülüyor.

Yaklaşık 1,2 milyar Euro tutarındaki sözleşme kapsamında ilk fırkateyn olan Al Galala (FFG 1002) 25 Aralık'ta La Spezia'dan ayrılmış ve 30 Aralık'ta İskenderiye'ye varmıştı.

star.com.tr

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