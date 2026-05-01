MIZRAK'ın menzili bile korkmalarına yetti: Elimizi çabuk tutmalıyız

Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü şirketlerinden BAYKAR'ın geliştirdiği MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat, İsrail basınında geniş yankı buldu. 1000 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çeken sistemin, Tel Aviv'de güvenlik çevrelerinde endişe oluşturduğu öne sürüldü. İsrail medyası MIZRAK'ı "Demir Kubbe'nin yeni kabusu" olarak tanımlarken, Türk savunma teknolojisini mercek altına aldı.

TÜRK MIZRAK'INA YAKN MARKAJ

"1000 km menzilli silah: Türkiye, İsrail için tehdit seviyesini yükseltiyor" başlığıyla haber yayımlayan İsrail merkezli Nziv haber sitesi yayımladığı haberinde, "Türk şirketi BAYKAR, MIZRAK adlı Ankara'nın yeni çığır açan mühimmatını tanıttı. Bu mühimmat, Türkiye'nin askeri yeteneklerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve bölge için stratejik sonuçlar doğuruyor" denildi.

BAYKAR'ın MIZRAK ve K2 kamikaze İHA gibi yeni sistemlerini asimetrik savaşın çehresini değiştireceğini aktaran Tel Aviv basını, söz konusu teknolojilerin Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü nüfuzunu perçinlenmek için tasarlandığını öne sürdü.

"İSRAİL'İN TAMAMI TÜRKİYE'NİN MENZİLİNE GİRİYOR"

MIZRAK'ın özellikle menziline dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin bu yeni hamlesi, çeşitli nedenlerle İsrail'e yönelik tehdit seviyesini yükseltiyor. Uygun konumlandırılması halinde doğrudan 1.000 km menzil içinde İsrail'in tamamı, Türkiye'nin doğrudan vuruş menziline giriyor." denildi.

MIZRAK'ın yapay zeka destekli navigasyon sistemine dikkat çekilen haberde, Tel Aviv'in böyle bir teknolojiye karşı koyamayacağına atıfta bulunularak, "Türkler, sürü teknolojisiyle Demir Kubbe'yi savunmasız hale getirebilir." ifadeleri kullanıldı.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ" PANİĞİ

Türk İHA'larının önümüzdeki yıllarda muhabere sahalarında olacağını öne süren Tel Aviv basını, "Elimizi çabuk tutmamız gereken bir dönemdeyiz. İsrail ordusunun bir an önce buna özel bir savunma yanıtı geliştirmesi gerekiyor." itirafında bulundu.

Haberin son kısmında şu ifadelere yer verildi;

"Tüm bunlar Türkiye'nin insansız hava araçları alanında küresel bir güç olma vizyonunun parçası. Türk dronları koordineli bir grup olarak çalışabilir, birbirleriyle iletişim kurabilir ve radar sistemlerini etkisiz hale getirmek ve devre dışı bırakmak için otonom olarak hedefler belirleyebilirler. Yani Demir Kubbe'nin yeni kabusu olabilirler."

SAHA 2026'DA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Baykar tarafından geliştirilen MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom kabiliyetleriyle ilk kez SAHA 2026'da tanıtılacak. Karadan karaya derin operasyon yeteneği, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profiliyle öne çıkan sistemin, modern muharebe sahasında önemli bir kuvvet çarpanı olması hedefleniyor. Çift ve tek harp başlıklı iki farklı versiyonla geliştirilen MIZRAK, elektro-optik ve kızılötesi kamera seçenekleriyle keşif-gözetleme yapabiliyor. GPS'e bağımlı olmadan görev icra edebilen sistem, anti-jamming özellikleri ve yapay zeka destekli güdüm altyapısıyla zorlu harp koşullarında etkinlik sağlıyor.

İnsansız hava araçlarıyla entegre çalışabilen mühimmat, 7 saate kadar havada kalış süresi, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

