Savunma

MKE'den Asya devinde fabrika kararı: Bu sadece bir başlangıç

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren ve beraberindeki heyetle bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin Moğolistan'da açtığı fişek fabrikasının sadece bir başlangıç olduğunu ifade ederek, 'Dünyadaki gelişmeleri görüyorsunuz. Dolayısıyla ülkelerimiz arasındaki beraberlik, diyalog ve işbirliği her zamankinden daha önemli. Moğolistan'ı gerçekten kardeş olarak görüyoruz' dedi.

AA31 Mart 2026 Salı 17:07
Akar, makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Moğolistan arasındaki mesafenin uzak, ancak iki ülkenin kalpleri arasındaki mesafenin çok kısa olduğunu, Moğolistan'a çok yakın hissettiklerini söyledi.

Tarih boyunca Moğolistan ile beraber oldukları dönemleri unutmadıklarını belirten Akar, iki ülkenin ortak tarihten aldıkları güçle ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Moğolistan'da kurulan yeni hükümetin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini vurguladı.

"BÖLGENİN BARIŞ VE HUZURU İÇİN İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin Moğolistan'da açtığı fişek fabrikasının sadece bir başlangıç olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Dünyadaki gelişmeleri görüyorsunuz. Dolayısıyla ülkelerimiz arasındaki beraberlik, diyalog ve işbirliği her zamankinden daha önemli. Moğolistan'ı gerçekten kardeş olarak görüyoruz. İlişkilerimizin her alanda gelişmesi için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün kademeler her türlü desteği sağladı, sağlayacak. Parlamenter diplomasiye çok önem veriyoruz. Moğolistan parlamentosu ile yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Askeri eğitim işbirliğimiz devam ediyor. Moğolların ne kadar güçlü askerler olduğunu biliyoruz. Ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, birlik ve beraberlik, bölgenin barış ve huzuru için işbirliğimizi geliştireceğiz."

Büyükelçi Gombosuren ise Türkiye'nin Moğolistan'da açtığı fişek fabrikasının işletmeye girdiğini belirterek, bu konudaki destekleri için Komisyon Başkanı Akar'a teşekkür etti.

Geçen hafta iki ülkenin milli savunma bakanları arasında görüşme gerçekleştiğini anlatan Gombosuren, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Türkiye'yi ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkinin bir adım daha ileriye taşındığını da söyledi.

