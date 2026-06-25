



MKE'den yapılan açıklamaya göre, mühimmat test atışlarında, havadan gelen tehditleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Anti-dron mühimmatı, modern muharebe sahasında keşif faaliyetlerinden kamikaze saldırılara kadar farklı görevlerde kullanılan mini ve mikro insansız hava araçlarına karşı etkili bir çözüm sunacak.

Mühimmat ile harp sahasında ani gelişen dron tehditleri karşısında piyade birlikleri hava savunma unsuruna dönüşebilecek ve tehdit İHA'lara anında karşılık verebilecek.

Herhangi bir ilave sistem veya platform değişikliği gerektirmeyen anti-dron mühimmatı, "7.62x51 milimetre" ve "7.62x39 milimetre" kalibre olarak üretildi.

Mühimmat, piyade tüfeklerinden makineli tüfeklere, araç üstü silah sistemlerinden uzaktan komutalı silah kulelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

PARÇACIKLI YAPIYLA GENİŞ ETKİ ALANI

Parçacıklı anti-dron mühimmatı, namludan çıktıktan sonra yaklaşık 5 metre içerisinde mekanik olarak açılarak, içerisindeki özel tasarlanmış parçacıkları hedef doğrultusunda yayıyor. Bu sayede küçük boyutlu ve yüksek manevra kabiliyetine sahip dronlara karşı vuruş ihtimali önemli ölçüde artırılıyor.

Ortalama 680 metre/saniye namlu çıkış hızına sahip mühimmat, yaklaşık 50 metrede 1 metre, 100 metrede ise 2 metre çapında yoğun parçacık bulutu oluşturuyor.

Geniş etki hacmi sayesinde klasik mühimmatlara kıyasla dron hedeflerine karşı daha yüksek etkinlik sağlayan 7,62 milimetre parçacıklı mühimmat, mevcut silah sistemleriyle tam uyumlu yapısı sayesinde kullanıcıya ilave eğitim veya ek sistem maliyeti oluşturmadan kullanılabiliyor.

MKE, üs bölgeleri, kritik tesisler, sınır hatları ve hareketli birlikler için etkili bir anti-dron çözümü sunan mühimmatın yanı sıra, artan insansız sistem tehditlerine karşı 12,7 milimetre, 20 milimetre ve 35 milimetre kalibrelerde de anti-dron mühimmat çözümleri geliştirerek farklı platform ve görev ihtiyaçlarına yönelik çok katmanlı bir anti-dron mühimmat ailesi oluşturuyor.