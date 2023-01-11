MMU, F-35, F-22! ABD kimseye satmıyordu, Türkiye üretti: Bu silah çok kelle götürür

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlk prototip uçağın montaj faaliyetleri ise tamamlanmak üzere.



Geçtiğimiz ay iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı. Mart 2023'te motorlarını çalıştırarak hangardan çıkış yapması (Roll-Out) planlanan uçak, beklenenden de önce bu faaliyeti gerçekleştirebilir.

CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'ın Milli Muharip Uçak'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"F-16 YAKINDA UFAKCIK KALIYOR"

Yarar, "Temel Kotil çok güzel bir cümle kurdu. Diyor ki ne ATAK-2 ne Hürjet ne de Hürkuş, bizim asıl yaptığımız 6.000 mühendis. Asıl başarı bu, bundan sonra her şeyi yapacağız diyor. Ben, o 6000 mühendisi alkışlıyorum ve önlerinde de gerçekten saygıyla eğiliyorum. Bu uçak daha ilk montaj aşamasındayken TUSAŞ yetkilileri içeri girmeme müsaade ettiler ve ben ilk montaj gördüm. Ziyaret sırasında 'Bu uçağı gerçekten yapabileceğinize inanıyor musunuz?' diye oradaki mühendislere sordum. Çünkü uçağı gördüm. F-16 filan yanında ufacık kalır. Neredeyse bir kanadı uçak kadar. Dedim emin misiniz? Hepsi emin olduklarını söylediler." dedi.

"MMU'YU HANGARDA TUTMAYA ZORLANIYORUZ"

İsmail Demir'in 'Milli Muharip Uçağını hangarda tutmakta zorlanıyoruz' dediğini aktaran Yarar, "3 tane önemli cümle aldım. Dedi ki öyle bir uçak yaptık ki kabiliyetleri şimdi ki radarlar tarafından tespit edilemeyecek. Bir diğer cümlesi 'İlk uçuşunu 2023'e çektik' oldu. Son cümlesi ise 'Erdoğan'dan randevu aldık, hangarda tutmakta zorlanıyoruz' dedi.

"MMU, F-22 KLASMANINDA BİR UÇAK"

MMU'nun F-35'ten ziyade F-22 klasmanında bir uçak olduğuna dikkat çeken Yarar "Bu uçak F-22 ayarında bir uçak. Bu F-22'yi ABD, İsrail'e bile satmıyor. Bu Milli Muharip Uçak başımıza çok bela olacak. Bunun gibi yapılar ve teknolojiler bizi oyun kurucu yapar. Oyun bozan yapmaz. Oyun kurucu yapar. Siz, geçmişte süpermarketini sizin ülkenize açtığı ve içinde istediği fiyata sattığı, satarken size aşağıladığı bir yerde adamın ülkesine gidip bir market açıyorsunuz. Bunu öyle adama kolay yedirmezler." şeklinde konuştu.

"BU UÇAK ÇOK KELLE GÖTÜRTÜR"

Yarar, MMU ile beraber Türkiye'nin kimsenin teknolojisini ve kodlarını bilmediği bir uçağı inşa ettiğini belirterek, "Şimdi ABD, İsrail'e F-35 konusunda bazı kısıtlamalar getirdi. Bir ülke, sattığı ülkedeki uçağa kimin binip binmeyeceğine karar veriyor. Mesela Yunanistan, Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıkmadığını belirtti. Çünkü F-16'yı alırsak bu gibi Milli Muharip Uçak'ların yapımından vazgeçmiş olacağız. Bu bir başkaldırıştır. Kafa koyuyoruz. Bu uçak çok kelle götürtür." dedi.

MMU HAKKINDA

MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor.