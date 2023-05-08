MMU KAAN için kritik! TUSAŞ ilk kez açıkladı: 100 milyon dolar

Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye'nin havacılık tarihinde büyük kilometre taşı olarak ifade ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT'de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı.

MMU KAAN İÇİN KRİTİK! TUSAŞ İLK KEZ AÇIKLADI: 100 MİLYON DOLAR

Kotil, KAAN'ın fiyatıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kotil, yaptığı açıklamada KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi.

Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti:

"Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir."

Kotil aynı zamanda TUSAŞ'ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'a 'KAAN' adının verildiğini duyurmuştu.