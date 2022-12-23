MMU, Kızılelma, Tayfun... Türkiye başardı: 4 milyar dolarlık rekor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi, yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii için 2022 yılı son derece verimli geçti. Kara sistemlerinden hava ve uzay çalışmalarına, deniz platformlarından diğer kritik tamamlayıcı alt sistemlere kadar çok geniş bir alanda oldukça değerli işleri hayata geçiren sektör, yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar ihracat hedefinin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.



SSB Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHA'larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE MMU ÜRETİM BANDINDA

Bu yılın şüphesiz en çok ilgi çeken anlarından biri Baykar tarafından üretilen Kızılelma insansı muharip uçağın gökyüzüyle buluşmasıydı. Pist üstü testlerinden kısa süre sonra havalanan Kızılelma için 2023 boyunca önemli çalışmalar yapılacak.

TUSAŞ imzası taşıyan Milli Muharip Uçak da ilginç bir sürpriz vardı. Uçak son montaj hattında görüntülendi. MMU için bir diğer güzel haber de ilk uçuş tarihinin güncellenmesi oldu. Daha önce 2025'te beklenen ilk uçuş tarihi 29 Ekim 2024'e çekildi.

2022 yılında Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük kompozit üretim binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi de hizmete girdi.

SİHA TESLİMATLARI TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ

Türk savunma sanayii denince akla ilk gelen platformlardan biri de insansız hava araçları... Dünyada bu alanda çok değerli bir konumda bulunan Türkiye, 2022 yılı boyunca SİHA teslimatlarıyla elini daha da güçlendirdi.

Akıncı, Aksungur, ANKA, Bayraktar TB-2 ve Kargu gibi platformlar ilgili kuvvetlere art arda teslim edildi.

SİHA'ların sadece üretimi ve teslimatlarıyla değil ateşledikleri mühimmatların çeşitliliği açısından da 2022 bir kilometre taşı oldu. Akıncı TİHA'dan atılan mühimmatlara TEBER-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN minyatür bomba ve TRG-230-İHA eklendi.

BOYGA VE TOGAN İLK KEZ ENVANTERDE

İnsansız hava araçları konusunda öncü ülkelerden biri konumuna yükselen Türkiye, bu yıl farklı amaçlara hizmet edebilecek İHA'larla ilgili de iyi bir sınav verdi.

Mühimmat bırakan İHA BOYGA ilk kez envantere girdi. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN'ın ilk teslimatları da gerçekleştirildi.

Yerli ve milli İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi başarıyla tamamlandı ve ilgili kuvvete teslim edildi.

A400M FİLOSU TAMAMLANDI

Havacılık alanında atılan adımlar bunlarla da sınırlı değil... Envanterdeki F-16'ların ömürlerini yapısal iyileştirmelerle uzatmaya devam edildi. Son A400M ulaştırma uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.

Bu noktada havacılık adına son derece önemli iki ihracat haberi de yine 2022'de geldi... ATAK Helikopteri ve AKINCI TİHA ilk kez ihraç edildi.

"MAVİ VATAN" DAHA GÜVENLİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın himayelerinde devam eden çok sayıda projenin en önemli yansımalarından biri de şüphesiz denizlerde görüldü... Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye için kolları sıvayan savunma sanayii sektörü, 2022'yi başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis'in havuza çekimi, Selman Reis'in ise ilk kaynak töreni gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in özellikle üzerinde durduğu insansız deniz araçları platformları için 2022 adeta bir dönüm yılı oldu.

ULAQ, SALVO, SANCAR, MİR, ALBATROS, MARLİN gibi projelerle insansız deniz araçlarının Türk Donanması'na kazandırılması için ciddi yol alındı. Ayrıca Sürü İDA çalışmalarına da hız verildi.

Öte yandan kontrol botlarının yeni teslimatlarıyla Türk sahillerinin güvenliği daha da artırıldı.

TÜRKİYE İLK KEZ TANK İHRAÇ ETTİ

Kaplan MT orta sınıf tankların Endonezya'ya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı.

Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçta ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

Modernize ve insansız silah kulesi entegre edilen ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Envanterdeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu sürdürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç'ın teslimatları devam etti.

- TAYFUN FÜZESİ VİTRİNE ÇIKTI



HİSAR O+ sisteminin ilk Radyo Frekans Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışıyla hava savunmaya yeni bir kabiliyet eklendi.

HİSAR-O+ füzeleri, K+ füzeleri, tanksavar füzeleri, güdüm kiti ve mühimmatların teslimatlarına devam edildi.

Portatif hava savunma füze sistemi Sungur, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak.

Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi'nin ilk teslimatı yapıldı.

Mini/mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.

SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edildi ve seri üretimine başlandı.

- GÜVENLİK GÜÇLERİNE YENİ EKİPMANLAR



Hava Trafik Radar Sistemi ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Ambargolardan sonra yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen CATS kameralarının SİHA'lara entegrasyonuna devam edildi.

Jandarmaya Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması'nın kurulumlarına başlandı.

Platformlar için 7,62 milimetre makineli tüfek, 5,56 piyade tüfeği, Mete tabancası, TG40-BA, Taşınabilir Mühimmat Sistemi, El Bombası Kutusu, Pasif Dış İskelet gibi ekipman ve teçhizatları ile sahada avantaj sağlayacak gelişmiş teknolojiler güvenlik güçlerine kazandırıldı.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti.

İlk x-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR (Milli Tarama Sistemi) Ticaret Bakanlığının İzmir Alsancak Limanı'ndaki tesisine kuruldu.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete alındı.