İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7788
  • EURO
    20,1355
  • ALTIN
    1130.8
  • BIST100
    5130.75
Savunma

MMU'ya yakın markaj! Türkiye Çin'de ses getirdi

Türk savunma sanayii yurt dışında ses getiriyor. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor. Çin'in önde gelen gazetelerinden People's Daily, Milli Muharip Uçak'a (MMU) geniş yer verdi. Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağı MMU'nun emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.

TRT Haber10 Ocak 2023 Salı 15:43 - Güncelleme:
MMU'ya yakın markaj! Türkiye Çin'de ses getirdi
ABONE OL

Türk savunma sanayii yurt dışında ses getiriyor.

Bu kez Çin basını, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı projesini kaleme aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden People's Daily, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığını attı.

Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.

MMU'YA YAKIN MARKAJ! TÜRKİYE ÇİN'DE SES GETİRDİ

Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan'ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu.

Makalede Türkiye'nin insansız hava araçlarına da yer verildi.

"Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.