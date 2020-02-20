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Savunma

Modernize F-16, ilk uçuşunu yaptı

Bölgede artan gerilime paralel olarak silahlanma ve yenileme faaliyetlerine hız veren Endonezya, F-16 modernizasyon sürecinde önemli bir safhayı geride bıraktı.

20 Şubat 2020 Perşembe15:15 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:15

Endonezya Hava Kuvvetleri (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara / TNI-AU)'ne ait, modernizasyon faaliyetlerini tamamlayan TS-1610 seri numaralı ilk F-16A Fighting Falcon, gökyüzüyle yeniden buluştu.

C4 Defence'ın haberine göre, Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap / Yapısal Güçlendirme Yolharitası) programı kapsamında yarı ömür modernizasyon faaliyetleri icra edilecek olan Endonezya F-16'ları bazı iyileştirmelere tabi tutulacak.

Gövde yapısal bileşenleri iyileştirilecek olan uçakların uçuş ömrü, 8 bin saate yükseltilecek. Ek olarak platformlar, gelişmiş aviyonikler ve modern silah sistemleri ile donatılacak.

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