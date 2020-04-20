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Savunma

Modernize F-16'ya yeni yüz

Geçtiğimiz aylarda F-16 Fighting Falcon modernizasyon programında yenilenen ilk platformun uçuşunu gerçekleştiren Endonezya, uçağı yeni yüzüyle tanıttı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:03
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Envanterindeki F-16 A/B Blok 15 uçaklarını modernize etmeye başlayan Endonezya, platformun nihai görüntüsünü paylaştı. Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap / Yapısal İyileştirme Yol Haritası) ve EMLU (Enhanced Mid-Life Upgrade / Gelişmiş Yarı Ömür Modernizasyonu) programları kapsamında uçakların yapısal bileşenleri iyileştirildi.

Bu sayede gövde uçuş ömürleri uzatılan F-16'lar, yeni nesil aviyoniklerle donatıldı. Sniper hedefleme podu ile JDAM güdüm kiti entegreli mühimmat kullanabilme kabiliyetine erişen uçakların IFF (Identification of Friendly or Foe / Dost Düşman Tanımlama Sistemi) bileşenleri de modern sistemlerle değiştirildi.

Hattan çıkan ilk platform olan TS-1610 seri numaralı F-16 Fighting Falcon, Endonezya Hava Kuvvetleri'nin 74'üncü kuruluş yıldönümü olan 9 Nisan'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Platform, yeni nesil düşük görünürlüklü boyaması, AIM-9X Sidewinder ve AIM-120C AMRAAM hava-hava füzeleriyle görüntülendi. Daha sonra Janes'in haberine göre bahse konu silahların eğitim mühimmatları olduğu belirtildi.

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