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Savunma

''MQ-9B'' tipi 31 adet İHA satın aldılar

ABD, Hindistan'a yaklaşık 4 milyar dolar değerinde, yüksek irtifada uzun uçuş kabiliyetine sahip 'MQ-9B' tipi 31 insansız hava aracı (İHA) sattı.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:22 - Güncelleme:
''MQ-9B'' tipi 31 adet İHA satın aldılar
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India Today'ın haberine göre, Hindistan, Predator ve Reaper gibi İHA modelleri üreten General Atomics Aeronautical Systems ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 21 Eylül'de düzenlenen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Zirvesi için bulunduğu Delaware eyaletinde ABD Başkanı Joe Biden ile İHA'ların satışları hakkında görüşmesinden bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Amerikan şirketle imzalanan anlaşma çerçevesinde Washington, Delhi hükümetine 3,8 milyar dolar karşılığında "MQ-9B" tipi 31 askeri İHA gönderecek. Anlaşma kapsamında ayrıca Hindistan'da bir bakım, onarım ve revizyon tesisi de kurulacak.

İHA'lardan 15'inin Hindistan Donanmasında kullanılacağı, geri kalanının ise Hava Kuvvetleri ve ordu arasında eşit paylaştırılacağı aktarıldı.

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