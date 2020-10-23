MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23 Ekim 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:27

MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.