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Savunma

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

23 Ekim 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:27
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MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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