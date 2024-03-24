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Savunma

MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak envantere katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Süper Mushshak uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.

AA24 Mart 2024 Pazar 21:21 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak envantere katıldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.

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