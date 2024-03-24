MSB duyurdu: 5 Süper Mushshak envantere katıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.
5 Adet SMK (Süper Mushshak) Uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katılması nedeniyle düzenlenen Karşılama, Kurban Kesimi ve İlk Uçuş Faaliyeti, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımlarıyla 21 Mart 2024 tarihinde icra edildi.... pic.twitter.com/iY3sbE3EJj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2024