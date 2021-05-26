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Savunma

MSB duyurdu: Azerbaycan'a MEMATT teslimatı

Beş adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:10
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bağlı kuruluşumuz ASFAT tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askerî personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi.

Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar Can Azerbaycan'a hayırlı olsun.

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