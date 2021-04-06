06 Nisan 2021 Salı 18:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 18:36

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

HİSAR-A OTONOM ALÇAK İRTIFA HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ

HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit ve hareket halindeki birliklerin;

* Savaş Uçakları

* Helikopterler

* İnsansız Hava Araçları

* Seyir Füzeleri

* Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.

HİSAR-A Sistemi; üzerinde Arama Radarı, IFF Sistemi, Termal ve Gündüz Görüş Kamerası ve Lazer Mesafe Ölçer'den oluşan E/O Sensör Grubu, IIR arayıcı başlıklı dik atış yeteneğine sahip hava savunma füzesi olan modüler yapıda bir sistemdir. HİSAR-A Sistemi en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık bir mimariye sahiptir



Genel Özellikler

* Hedef tespit, teşhis, takip

* Dost düşman tanıma sistemi (IFF)

* Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

* Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol

* Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme

* Gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

* Konumlama ve yön bulma sistemi

* Zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma

* Balistik koruma Teknik Özellikler

* Savaş Uçağı Takip Menzili : > 25 km

* Hedef Önleme Menzili : 15 km

* Atışa Hazır Füze : 4

* Azami Hız : 65km/h

* Dik Meyil Tırmanma : %60

* Yan Meyilde Hareket : %30