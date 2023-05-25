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Savunma

MSB duyurdu: Suya indirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini duyurdu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Suya indirildi
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Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini sosyal medya hesabından duyuran MSB paylaşımında, "Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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