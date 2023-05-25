MSB duyurdu: Suya indirildi

Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini sosyal medya hesabından duyuran MSB paylaşımında, "Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2023
Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/a8iocVii35